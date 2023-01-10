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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 10 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 10.01.2023 18:25 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 18:29

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 10 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere ilan ediliyor. 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmek ve 1 Milyon 931 bin TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler kazandıran numaraları öğrenerek Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek "10 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki soruya yanıt arıyor. Milli Piyango Online ile 10 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları.

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 10 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün 10 Ocak 2023 Salı günü bir kez daha belirlenerek duyurulacak. Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek "10 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | SÜPER LOTO SONUÇLARI (10 OCAK)

10 Ocak Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 10 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 10 Ocak Süper Loto sonuçları

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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

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Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 10 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 10 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 10 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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