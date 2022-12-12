Süper Loto Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 11 Aralık Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. 23 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler şanslı numaralarla Süper Loto Sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 11 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı yoğun olarak sürdürüyor. MPİ ile 11 Aralık Süper Loto Sonuçları sorgulama sayfası ve bugünün şanslı numaraları.