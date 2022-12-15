Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları SORGULA |Milli Piyango Online ile 15 Aralık Süper Loto sonuçları İLAN EDİLDİ! MPİ bilet sorgulama sayfası

Giriş Tarihi: 15.12.2022 22:09 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 22:10

"Süper Loto sonuçları" her hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenmeye devam ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında 28 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 15 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango Online ile 15 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.