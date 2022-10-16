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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 16 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 16.10.2022 18:48 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 18:48

Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 16 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu ve her hafta MP TV canlı yayınında yapılan çekilişle kazandıran numaralarla belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde 150 Milyon TL'lik büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 16 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları.

Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 16 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirleniyor. Bu haftanın MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta kupon doldurarak ya da MPİ bayilerine giderek oynayanlar şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama için 16 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | SÜPER LOTO SONUÇLARI (16 EKİM)

Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 16 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 16 Ekim Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

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Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 16 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 16 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 16 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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