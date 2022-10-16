Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 16 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Giriş Tarihi: 16.10.2022 18:48 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 18:48

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu ve her hafta MP TV canlı yayınında yapılan çekilişle kazandıran numaralarla belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde 150 Milyon TL'lik büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 16 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları.