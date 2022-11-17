Süper Loto Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 17 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta Perşembe günleri olduğu gibi bugün de Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirleniyor. 6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu oyunu Milli Piyango Online üzerinde dijital olarak ya da MPİ bayilerine giderek oynayanlar şanslı numaralarla Süper Loto Sonuçları sorgulama yapmak isteyerek "17 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve bugünün şanslı numaraları.