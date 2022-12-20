Süper Loto Sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 20 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek oyunu oynayanlara duyurulacak. Milli Piyango Online üzerinden dijital formatlı olarak ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar yoğun olarak 20 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (20 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 20 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;