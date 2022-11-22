Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 22 Kasım Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama sayfası

"Süper Loto sonuçları" her hafta Salı günleri olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere ilan edildi. 6 şanslı numarayı doğru bilmek ve 5 Milyon Türk Lirasını aşan büyük ikramiyeyi kazanmak ve şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 22 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. 22 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve kazandıran numaralar.