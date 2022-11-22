Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 22 Kasım Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 22.11.2022 22:06 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 22:06

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 22 Kasım Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama sayfası

"Süper Loto sonuçları" her hafta Salı günleri olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere ilan edildi. 6 şanslı numarayı doğru bilmek ve 5 Milyon Türk Lirasını aşan büyük ikramiyeyi kazanmak ve şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 22 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. 22 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve kazandıran numaralar.

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 22 Kasım Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında bugünkü Süper Loto Sonuçları belirlenerek, kazandıran numaralar şans oyunu severlere duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde uzun süredir devreden büyük ikramiye tutarını kazandıran oyunda bugün ise 5 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi aranacak. Oyunu Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine giderek oynayan şans oyunu severler kazandıran numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 22 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (22 KASIM)

Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları şöyle;

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 22 Kasım Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Kasım Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 22 Kasım Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama sayfası

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 22 Kasım Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama sayfası

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 22 Kasım Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama sayfası

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

SON DAKİKA