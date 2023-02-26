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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 26 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu mu? MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 26.02.2023 19:48 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 19:48

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 26 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu mu? MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen ve şans oyunu severlere ilan edilen Süper Loto sonuçları bugün (26 Şubat) bir kez daha çekilecek. 11 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyerek Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 26 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu mu? sorusuna cevap arıyor. İşte 26 Şubat Süper Loto sonuçları ve tüm detaylar.

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 26 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu mu? MPİ bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları 26 Şubat 2023 Pazar günü çekilerek oyunu oynayan şans oyunu severlere duyurulacak. Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak 26 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu mu? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (26 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 26 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları şöyle;

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 26 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu mu? MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 26 Şubat Süper Loto sonuçları

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Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 26 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu mu? MPİ bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 26 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu mu? MPİ bilet sorgulama ekranı

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 26 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu mu? MPİ bilet sorgulama ekranı

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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