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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 28 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 28.03.2023 19:37 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 19:37

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 28 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları, her hafta Salı günleri olduğu gibi bugün de Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayınında çekilen kazandıran numaralarla belirlenecek. Peş peşe gelen devirlerle 45 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu severler yoğun olarak Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 28 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı detayları ve günün şanslı numaraları.

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 28 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirlenen Süper Loto sonuçları bugün (28 Mart Salı) bir kez daha çekilerek 45 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibi aranacak. Kazandıran numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak 28 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (28 MART)

Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 28 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 28 Mart Süper Loto sonuçları:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 28 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 28 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 28 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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