Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 28 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları, her hafta Salı günleri olduğu gibi bugün de Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayınında çekilen kazandıran numaralarla belirlenecek. Peş peşe gelen devirlerle 45 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu severler yoğun olarak Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 28 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı detayları ve günün şanslı numaraları.