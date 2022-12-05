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Haberler Yaşam Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | Milli Piyango 4 2022 Aralık Süper Loto bilet sorgulama ekranı erişime açıldı
Giriş Tarihi: 05.12.2022 06:09 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 06:09

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | Milli Piyango 4 2022 Aralık Süper Loto bilet sorgulama ekranı erişime açıldı

"Süper Loto sonuçları" her hafta Pazar günleri olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde belirlenerek şans oyunu severlere ilan edildi. Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler yoğun olarak Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek ile 4 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. MPİ ile 4 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları.

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | Milli Piyango 4 2022 Aralık Süper Loto bilet sorgulama ekranı erişime açıldı

Milli Piyango Online MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severler için açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde belirlenen şanslı numaraları öğrenmek ve Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek "4 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (4 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 4 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | Milli Piyango 4 2022 Aralık Süper Loto bilet sorgulama ekranı erişime açıldı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 4 Aralık Süper Loto sonuçları

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Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | Milli Piyango 4 2022 Aralık Süper Loto bilet sorgulama ekranı erişime açıldı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | Milli Piyango 4 2022 Aralık Süper Loto bilet sorgulama ekranı erişime açıldı

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | Milli Piyango 4 2022 Aralık Süper Loto bilet sorgulama ekranı erişime açıldı

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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