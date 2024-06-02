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Haberler Yaşam SÜPER LOTO sonuçları sorgulama ekranı! 2 Haziran 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri?
Giriş Tarihi: 02.06.2024 21:48 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 21:48

SÜPER LOTO sonuçları sorgulama ekranı! 2 Haziran 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri?

Süper Loto çekilişi için büyük heyecan başladı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da son yapılan çekilişte büyük ikramiye devretmişti. Şimdi ise gözler bugün yapılacak çekilişe çevrildi. Peki, 2 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri? İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO sonuçları sorgulama ekranı! 2 Haziran 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri?

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı biletlerini alan şans oyunu severler tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, Süper Topu çekilişi saatler 20.00'ı gösterdiğinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Peki, Süper Loto çekilişinde bu akşam kazandıran numaralar hangileri? İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO sonuçları sorgulama ekranı! 2 Haziran 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri?

2 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Kazandıran Süper Loto çekilişi pazar akşamı saat 21:30'da gerçekleştirildi. Çekiliş de canlı olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından aktarılıyor.

2 Haziran Pazar Süper Loto bugünkü çekilişinde kazanan numaralar belli olduğunda buradan öğrenebilirsiniz.

Kazandıran numaralar: 23-24-28-48-52-55.

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SÜPER LOTO sonuçları sorgulama ekranı! 2 Haziran 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO sonuçları sorgulama ekranı! 2 Haziran 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

SÜPER LOTO sonuçları sorgulama ekranı! 2 Haziran 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri?

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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