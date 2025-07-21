Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Süper Loto çekiliş sonuçları 20 Temmuz 2025: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 21.07.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 20:02

Süper Loto çekiliş sonuçları 20 Temmuz 2025: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

Süper Loto'da haftanın heyecanla beklenen son çekilişi bugün gerçekleşiyor. 20 Temmuz 2025 tarihli çekilişte büyük ikramiyenin kime çıkacağı merak konusu olurken, sonuçlar Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden anlık olarak yayınlanıyor. Noter gözetiminde Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilişler düzenleniyor. İşte 20 Temmuz Süper Loto sonucu sorgulama ekranı.

Süper Loto çekiliş sonuçları 20 Temmuz 2025: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Süper Loto çekiliş sonuçları 20 Temmuz 2025: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

22 TEMMUZ 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto çekiliş sonuçları 20 Temmuz 2025: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto çekiliş sonuçları 20 Temmuz 2025: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 20 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto çekiliş sonuçları 20 Temmuz 2025: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.