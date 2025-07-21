Haberler
Süper Loto çekiliş sonuçları 20 Temmuz 2025: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 21.07.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 20:02
Süper Loto'da haftanın heyecanla beklenen son çekilişi bugün gerçekleşiyor. 20 Temmuz 2025 tarihli çekilişte büyük ikramiyenin kime çıkacağı merak konusu olurken, sonuçlar Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden anlık olarak yayınlanıyor. Noter gözetiminde Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilişler düzenleniyor. İşte 20 Temmuz Süper Loto sonucu sorgulama ekranı.