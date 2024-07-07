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Süper loto sonuçları sorgulama! Milli Piyango Online 7 Temmuz 2024 süper loto çekilişi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
18:17
Süper loto sonuçları sorgulama! Milli Piyango Online 7 Temmuz 2024 süper loto çekilişi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Süper Loto sonuçları sorgulanıyor. 4.556.863 TL'lik devreden büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar bu akşam belli oluyor. Haftada üç kez noter huzurunda Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte haftanın son çekilişi bu akşam yapılıyor. Şans oyunu severler MPİ bilet ekranı ile bilet kontrollerini yapmaya başladı. Peki, süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar…