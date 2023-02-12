Süper Loto sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 12 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severler için ilan edilecek. Bugünkü MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen Süper Loto sonuçlarını öğrenmek ve MPİ bilet sorgulama sayfasından 36 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler yoğun olarak 12 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. 12 Şubat Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.