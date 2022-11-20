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Haberler Yaşam Süper Loto Sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 20 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 20.11.2022 19:10 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 19:12

Süper Loto Sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 20 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişinde şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital formatlı olarak kupon doldurarak ya da MPİ bayilerine giderek oynayanlar kazandıran numaralarla Süper Loto Sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 20 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 20 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve günün şanslı numaraları.

Süper Loto Sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 20 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edilecek. 3 Milyon Türk Lirası büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler yoğun olarak kazandıran numaralarla Süper Loto Sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 20 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırma yapıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (20 KASIM)

20 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto Sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 20 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 20 Kasım Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

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Süper Loto Sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 20 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto Sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 20 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto Sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 20 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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