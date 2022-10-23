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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 23 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 23.10.2022 20:18 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 20:18

Süper Loto sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 23 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin 158 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarını kazanacağı, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta kupon dolduranlar ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak oyunu oynayanlar şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 23 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. MPİ ile Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası detayları ve günün şanslı numaraları.

Süper Loto sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 23 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralar belirlenmeye devam ediyor. 158 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ile Sisal Şans işbirliğinde MPİ bayileri ve Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurmaları sonrasında şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 23 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Piyango Online ile 23 Ekim Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları;

Süper Loto sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 23 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 23 Ekim Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

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Süper Loto sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 23 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 23 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 23 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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