Süper Loto sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 23 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin 158 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarını kazanacağı, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta kupon dolduranlar ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak oyunu oynayanlar şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 23 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. MPİ ile Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası detayları ve günün şanslı numaraları.