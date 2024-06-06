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Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI sorgulama MPİ ekranı | Milli Piyango Online ile 6 Haziran Süper Loto sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 17:39 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 17:42

SÜPER LOTO SONUÇLARI sorgulama MPİ ekranı | Milli Piyango Online ile 6 Haziran Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Milli Piyango Online tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe, Pazar gerçekleşen haftanın ikinci Süper Loto çekilişi bu akşam belli oluyor. Büyük ikramiye sonucu için geri sayım devam ederken MPİ bilet ekranı bilet sahipleri tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Şans oyunu severler heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 6 Haziran Çılgın Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI sorgulama MPİ ekranı | Milli Piyango Online ile 6 Haziran Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın ikinci gününde ilk büyük ikramiye çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 6 Haziran 2024 tarihli çekiliş sonuçları için şans oyunu severler hayallerine kavuşmayı bekliyor. Bugünün talihli rakamları MP TV ekranı ile canlı yayında belli olacak. 6 Haziran 2024 Perşembe Süper Lotu sonuç sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI sorgulama MPİ ekranı | Milli Piyango Online ile 6 Haziran Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

6 HAZİRAN SÜPERLOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

6 Haziran Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranında belli olacak. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI sorgulama MPİ ekranı | Milli Piyango Online ile 6 Haziran Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO SONUÇLARI sorgulama MPİ ekranı | Milli Piyango Online ile 6 Haziran Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

SÜPER LOTO SONUÇLARI sorgulama MPİ ekranı | Milli Piyango Online ile 6 Haziran Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
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