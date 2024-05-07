Haberler
Yaşam
Süper Loto sonuçları tıkla-öğren! Milli Piyango Online 7 Mayıs 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 07.05.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
21:32
Süper Loto sonuçları 7 Mayıs 2024 Salı çekilişi kontrolleri yapılıyor. 3.037.909 TL'lik devreden büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar sorgulanıyor. Haftada üç kez noter huzurunda Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte haftanın ilk süper loto çekilişi bu akşam yapıldı. Şans oyunu severler MPİ bilet ekranı ile bilet kontrollerini yapmaya başladı. Peki, süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar…