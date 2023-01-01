Süper Loto sonuçları - TIKLA SORGULA | Milli Piyango Online ile 1 Ocak Süper Loto sonuçları İLAN EDİLDİ! MPİ bilet sorgulama sayfası BURADA

"Süper Loto Sonuçları" Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişinde belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere ilan ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan bugünkü MP TV canlı yayınında çekilen şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama yapmak isteyenler 1 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA | SÜPER LOTO SONUÇLARI (1 OCAK)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 1 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;