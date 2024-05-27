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Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! Milli Piyango Online ile 26 Mayıs Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar
Giriş Tarihi: 27.05.2024 01:00 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 01:00

SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! Milli Piyango Online ile 26 Mayıs Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar

Milli Piyango Online tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe, Pazar ilan edilen sonuçlar haftanın son Süper Loto çekilişi bu akşam belli oluyor. Büyük ikramiye sonucu için geri sayım devam ederken MPİ bilet ekranı bilet sahipleri tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Şans oyunu severler heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 26 Mayıs Çılgın Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! Milli Piyango Online ile 26 Mayıs Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar

Haftanın son gününde ilk büyük ikramiye çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 26 Mayıs 2024 tarihli çekiliş sonuçları için şans oyunu severler hayallerine kavuşmayı bekliyor. Bugünün talihli rakamları MP TV ekranı ile canlı yayında belli olacak. 26 Mayıs 2024 Pazar Süper Lotu sonuç sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! Milli Piyango Online ile 26 Mayıs Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar

26 MAYIS SÜPERLOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI!

26 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı. İŞTE KAZANAN NUMARALAR:

18-23-24-28-40-59

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SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! Milli Piyango Online ile 26 Mayıs Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! Milli Piyango Online ile 26 Mayıs Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! Milli Piyango Online ile 26 Mayıs Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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