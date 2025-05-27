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SÜPER LOTO SONUÇLARINA GERİ SAYIM! MPİ Online 27 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
17:32
SÜPER LOTO SONUÇLARINA GERİ SAYIM! MPİ Online 27 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
27 Mayıs Salı akşamı Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı! MP TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak olan çekiliş öncesi, gözler büyük ödüle çevrildi. Haftanın üç günü düzenlenen bu talih oyununa katılan şans oyunu tutkunları, kazanan numaraları öğrenmek için biletlerini ellerine aldı.Peki, 27 Mayıs tarihli Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar belli oldu mu?