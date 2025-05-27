Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARINA GERİ SAYIM! MPİ Online 27 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 17:32 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 17:32

SÜPER LOTO SONUÇLARINA GERİ SAYIM! MPİ Online 27 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

27 Mayıs Salı akşamı Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı! MP TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak olan çekiliş öncesi, gözler büyük ödüle çevrildi. Haftanın üç günü düzenlenen bu talih oyununa katılan şans oyunu tutkunları, kazanan numaraları öğrenmek için biletlerini ellerine aldı.Peki, 27 Mayıs tarihli Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar belli oldu mu?

SÜPER LOTO SONUÇLARINA GERİ SAYIM! MPİ Online 27 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Süper Loto çekilişi, bu hafta da Milli Piyango severlerin gündeminde! Şans oyunu tutkunları, çekilişin kazandıran rakamlarını öğrenmek için sorgulama ekranına akın ediyor. Haftada üç kez düzenlenen bu heyecan dolu oyunda, haftanın ilk çekilişine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, 25 Mayıs Süper Loto çekilişinde sonuçlar açıklandı mı? İşte detaylar ve son gelişmeler...

SÜPER LOTO SONUÇLARINA GERİ SAYIM! MPİ Online 27 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

27 MAYIS SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

27 Mayıs Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO SONUÇLARINA GERİ SAYIM! MPİ Online 27 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO SONUÇLARINA GERİ SAYIM! MPİ Online 27 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

SÜPER LOTO SONUÇLARINA GERİ SAYIM! MPİ Online 27 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.