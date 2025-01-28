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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI!💥 28 Ocak 2025 Salı MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 28.01.2025 22:19 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 22:20

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI!💥 28 Ocak 2025 Salı MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

28 Ocak 2025 MPİ Milli Piyango ekranı ile Süper Loto sonuç sorgulamaları hız kazandı. Salı, Perşembe ve Pazar akşamları çekilen çekiliş sonuçları 21. 30 itibarıyla erişime açılıyor. Haftanın ikinci gününde çekiliş sonuçları için MP bilet sorgulamaları başladı. İşte, 28 Ocak 2025 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI!💥 28 Ocak 2025 Salı MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuç sorgulama ekranı mercek altına alındı. Milli Piyango youtube hesabı üzerinden canlı olarak ilan edilen haftanın kazanan numaraları şansoyunuseverlerin yakın takibinde. İşte, 28 Ocak 2025 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar!

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI!💥 28 Ocak 2025 Salı MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI 28 OCAK 2025

Milli Piyango Online üzerinden ve bayilerden oynanan Süper Loto 28 Ocak Salı çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 21.30'da gerçekleşen çekiliş ile netlik kazanıyor.

İşte, şanslı numaralar:

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Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI!💥 28 Ocak 2025 Salı MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI!💥 28 Ocak 2025 Salı MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI!💥 28 Ocak 2025 Salı MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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