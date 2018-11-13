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Şüpheliler konuştukça arkası geliyor

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 13.11.2018 23:07 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 23:12
Şüpheliler konuştukça arkası geliyor

Elazığ- kara yolundaki uygulama noktasında 2 Kasım'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposuna zulalanmış 30 paket halinde 28 kilo 26 gram plastik ele geçirilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Şüpheliler konuştukça arkası geliyor

Araç sürücüsü eski Barış ve Demokrasi Partisi Bağlar İlçe Başkan Yardımcısı A.R.Ü'nün ifadeleri doğrultusunda toprağa gömülü halde 'da 43, 'da da 24 kilogram ele geçirildi. Patlayıcıların türünün tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

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Şüpheliler konuştukça arkası geliyor

yüklü aracı kullanan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda toprağa gömülü halde 'da 43, 'da 24 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Şüpheliler konuştukça arkası geliyor

Şüphelinin 'den getirilen 28 kilo 26 gram "çok kuvvetli askeri mühimmat" sınıfında bulunan "RDX ve PETN" karışımı plastik yı Mardin Kızıltepe kırsalında teslim aldığı ve İstanbul'a götürmek istediği belirlendi

Şüpheliler konuştukça arkası geliyor

Öte yandan, şüphelinin 'den getirilen "çok kuvvetli askeri mühimmat" sınıfında bulunan "RDX ve PETN" karışımı plastik yı Mardin Kızıltepe kırsalında teslim aldığı ve aracıyla İstanbul'a götürmek istediği belirlendi.

Şüpheliler konuştukça arkası geliyor

Polis ekipleri, Elazığ- kara yolundaki uygulama noktasında 2 Kasım'da şüphe üzerine bir otomobili durdurmuştu.

Şüpheliler konuştukça arkası geliyor

Araçtaki aramada, yakıt deposuna zulalanmış 30 paket halinde 28 kilo 26 gram , 2 alıcı anahtar, üzerinde tuş takımı ve kullanım bilgileri bulunan verici cihaz ile 5 elektrikli fünye ele geçirilmişti.

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