Araç sürücüsü eski Barış ve Demokrasi Partisi Diyarbakır Bağlar İlçe Başkan Yardımcısı A.R.Ü'nün ifadeleri doğrultusunda toprağa gömülü halde Çankırı'da 43, Antalya'da da 24 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıların türünün tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.