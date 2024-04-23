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Suphiye Orancı ile Metin Akpınar aynı karede: Zeki Alasya da orada!
Giriş Tarihi: 23.04.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
09:52
Metin Akpınar'ın babası olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Ortaya atılan iddialar, Türkiye'ni gündemini sarstı. 1980'lerde Yeşilçam filmlerinde figüranlık yapan Orancı'nın, kızlarının babası Metin Akpınar ile birlikte çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı. 1983'te çekilen o filmde karşılıklı rol alan Orancı ile Metin Akpınar'ın yanında Zeki Alasya da vardı!