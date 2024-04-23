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Haberler Yaşam Suphiye Orancı ile Metin Akpınar aynı karede: Zeki Alasya da orada!  
Giriş Tarihi: 23.04.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 09:52

Suphiye Orancı ile Metin Akpınar aynı karede: Zeki Alasya da orada!

Metin Akpınar'ın babası olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Ortaya atılan iddialar, Türkiye'ni gündemini sarstı. 1980'lerde Yeşilçam filmlerinde figüranlık yapan Orancı'nın, kızlarının babası Metin Akpınar ile birlikte çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı. 1983'te çekilen o filmde karşılıklı rol alan Orancı ile Metin Akpınar'ın yanında Zeki Alasya da vardı!

Suphiye Orancı ile Metin Akpınar aynı karede: Zeki Alasya da orada!

Türkiye Duygu Nebioğlu'nun ortaya attığı iddialarla sarsıldı. Suphiye Orancı'nın 1987'de Metin Akpınar ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen ve Yeşilçam oyuncusunun babası olduğunu kanıtlayan Nebioğlu, annesine ulaşmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Suphiye Orancı ile Metin Akpınar aynı karede: Zeki Alasya da orada!

İBRAHİM TATLISES'İN FİLMLERİNDE OYNAMIŞ

Almanya'da yaşadığı ve iki kızının daha olduğu öğrenilen Suphiye Orancı'nın 1980'lerde filmlerde figüranlık yaptığı bilgisine ulaşıldı. Öyle ki Suphiye Orancı'nın, Suphiye Orancı, İbrahim Tatlıses'in başrol olduğu 'Yalan' (1982), 'Yorgun' (1983), 'Sarhoş' (1986) ve 'Âşıksın' (1988) filmlerinde figüran olarak rol aldı. "Âşıksın"da Tatlıses'e âşık olan bir kadını canlandırdı.

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Suphiye Orancı ile Metin Akpınar aynı karede: Zeki Alasya da orada!

TATLISES: TANIMIYORUM

İbrahim Tatlıses, hakkında çıkan iddiaların ardından bir açıklama yaptı ve filmlerinde prodüksiyondan sorumlu olmadığı için Orancı'yı tanımadığını söyledi. Ünlü şarkıcı "Filmlerde arkadan öyle geçmiş, hatırlamıyorum. Figüranlardan biri, tanımıyorum. Ben yönetmen ve oyuncuydum. Tanımazdım figüranları" ifadelerini kullandı.

Suphiye Orancı ile Metin Akpınar aynı karede: Zeki Alasya da orada!

METİN AKPINAR İLE YAN YANA!

Türkiye'nin konuştuğu Suphiye Orancı ile ilgili ortaya çıkan yeni görüntüler ise şaşkınlık yarattı.

Suphiye Orancı ile Metin Akpınar aynı karede: Zeki Alasya da orada!

Daha önce İbrahim Tatlıses ile filmlerde yer aldığı ortaya çıkan Orancı'nın 1983'te ikiz kızları Duygu ve Sevgi'nin babası Metin Akpınar ile Dönme Dolap filminde yer aldığı görüntülere ulaşıldı.

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