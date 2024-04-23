Suphiye Orancı ile Metin Akpınar aynı karede: Zeki Alasya da orada!

İBRAHİM TATLISES'İN FİLMLERİNDE OYNAMIŞ

Almanya'da yaşadığı ve iki kızının daha olduğu öğrenilen Suphiye Orancı'nın 1980'lerde filmlerde figüranlık yaptığı bilgisine ulaşıldı. Öyle ki Suphiye Orancı'nın, Suphiye Orancı, İbrahim Tatlıses'in başrol olduğu 'Yalan' (1982), 'Yorgun' (1983), 'Sarhoş' (1986) ve 'Âşıksın' (1988) filmlerinde figüran olarak rol aldı. "Âşıksın"da Tatlıses'e âşık olan bir kadını canlandırdı.