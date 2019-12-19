Sur'a ziyaretçi akını!.

Operasyonda, bölge temizlenirken, teröristlerin açtığı hendekler, barikat ve el yapımı patlayıcılar tarihi bölgeyi harabeye çevirdi. Bölgenin yeniden ayağa kaldırılması, tarihi mekânların yeniden onarımı ve yıkılan yapıların yerine yeni evlerin inşası ile caddelerin yeniden peyzaj çalışmaları amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla "Sur İhya Projesi" başlatıldı. Cami ve kiliselerin içerisinde yer aldığı 21 tarihi mekândan 18'i restore edildi. Yine 150 dönüm yeşil alan üzerinde Millet Bahçesi yapılarak, bölgenin çehresi değişti.



