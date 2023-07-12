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Haberler Yaşam Sürekli kaşınıyordu: Sebebi 6 ay sonra bulundu!
Giriş Tarihi: 12.07.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 16:31

Sürekli kaşınıyordu: Sebebi 6 ay sonra bulundu!

Kastamonu'da 73 yaşındaki Mehmet Arlı, 6 ay önce kaşınmaya başladı. Hastalığına çare bulmak için hastane hastane dolaştı. Son başvurduğu doktorda öğrendiği gerçek ile şoka uğradı…

DHA
Sürekli kaşınıyordu: Sebebi 6 ay sonra bulundu!

Kastamonu'da yaşayan 73 yaşındaki Mehmet Arlı, 6 ay önce hastalandı. Kol, bacak ve vücudunda meydana gelen kızarıklıkları önce önemsemese de kaşıntılarının şiddetli boyuta gelmesiyle soluğu hastanede aldı. Kastamonu, Karabük ve İstanbul'da birçok hastaneye başvuru yapsa da bir türlü teşhis konulamadı.

Sürekli kaşınıyordu: Sebebi 6 ay sonra bulundu!

Kaşıntılarından kurtulamayan Arlı, soluğu Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'nde aldı. Burada yapılan biyopsi sonucunda Arlı'ya 'uyuz' hastası olduğu anlaşıldı. Arlı, hastanede 23 gün süren tedaviyle hastalığı yenmeyi başardı.

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Sürekli kaşınıyordu: Sebebi 6 ay sonra bulundu!

'HER GEÇEN GÜN ARTIYORDU'
Gitmediği hastane kalmadığını anlatan Arlı, "Yeterli bir tedavi alamadım. Kaşıntılarım her geçen gün daha da artıyordu. Egzama olduğumu düşündüm. Gittiğim yerlerdeki sorumlular bana 'Bu alerjik bir reaksiyona benziyor. Ya dalaktan geliyor ya karaciğerden geliyor' dediler. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle buraya geldim. Burada uyuz olduğum anlaşıldı ve tedavi sonuç verdi. Çok şükür kaşıntılarım kalmadı, gitti. Kızarıklıklarım az da olsa var. İnşallah onlar da gidecek. Şükürler olsun kurtuldum. Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliğine, Sağlık Bakanlığımıza ve devletimize teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Sürekli kaşınıyordu: Sebebi 6 ay sonra bulundu!

'AYIRT EDİLMESİ ÇOK ZOR'
Etlik Şehir Hastanesi Dermatoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Selda Pelin Kartal ise hastanın gerçekten egzamaya benzer bir tabloyla geldiğini söyledi.

Sürekli kaşınıyordu: Sebebi 6 ay sonra bulundu!

"Ve hakikaten bunun ayırt edilmesi de zor. Burada biz yoğun bir şekilde hasta baktığımız için ve geçmişteki tecrübelerimizden de son dönemde uyuz şikayeti yaşayan hastaların şikayetlerinin oldukça değişken olduğunu ve değişmeye başladığını fark ettik. Yani hemen tanınıp tedavi edilmediği takdirde böyle farklı şikayetlerde hastalarımız olabiliyor. Hastamız geldiğinde gereken tetkikleri yaptık. Çünkü gerçekten de egzama tedavisine cevap vermeyen bir hastalıktı. Ama hasta uyuz çıktı. Bu tür alerji ya da egzama sanılarak tedavi edildiğinde verilecek bazı ilaçlar ya da kişinin kendisinin eczaneden ya da herhangi bir aktardan alabileceği bazı sürme ya da içme ilaçlar iyice tabloyu değiştirebiliyor. Burada önemli olan bundan şüphe duyup bunun araştırmasına gidilmesi. Biz hastamızdan biyopsi aldık ve bu durumu bu şekilde ortaya çıkardık" dedi

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