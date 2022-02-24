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Survivor kim elendi, kim gitti? 23 Şubat SMS oy sıralaması ile Survivor 2022'ye veda eden isim kim oldu?
Giriş Tarihi: 24.02.2022 01:36
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
13:56
Survivor kim elendi, kim gitti? 23 Şubat SMS oy sıralaması ile Survivor 2022'ye veda eden isim kim oldu?
Survivor 2022 eleme heyecanı bu akşam yapılan ada konseyiyle yaşandı. Yunus Emre, Yasin, Gökhan ve Nagihan'ın olduğu potata bu akşam Survivor'dan kim elendi sorusu yanıt buldu. İletişim oyununun ardından yapılan ada konseyinde Survivor elenen isim Acun Ilıcalı tarafından SMS sıralaması ile birlikte açıklandı. Bu noktada; Survivor kim elendi, bu hafta adaya kim veda etti? Survivor kim gitti soruları merak ediliyor. İşte 23 Şubat Çarşamba SMS oy sıralaması ile Survivor'dan elenen isim...