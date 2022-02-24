Survivor kim elendi, kim gitti soruları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Her hafta Çarşamba günü yapılan ada konseyinde yarışmaya bir isim veda ediyor. Yasin, Yunus Emre, Gökhan ve Nagihan gibi güçlü isimlerin bulunduğu elemede Survivor kim gitti sorusu Acun Ilıcalı'nın açıklamasıyla birlikte yanıt bulacak. Programın sıkı takipçileri şimdiden, Survivor kim elendi, kim gitti? SMS sıralaması ile Survivor kim elendi, ada konseyinde hangi isim çıktı sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 23 Şubat Çarşamba SMS oy sıralaması ile Survivor'a veda eden isim...



SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (23 ŞUBAT ÇARŞAMBA SURVİVOR SMS SIRALAMASI)



Ünlüler ve Gönüllüler takımı iletişim oyunu için kıyasıya bir mücadele verdi. İletişim oyunun ardından yapılan ada konseyinde ise Survivor'a veda eden isim belli oldu.



İşte 23 Şubat Çarşamba Survivor SMS sıralaması...