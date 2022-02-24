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Haberler Yaşam Survivor kim elendi, kim gitti? 23 Şubat SMS oy sıralaması ile Survivor 2022'ye veda eden isim kim oldu?
Giriş Tarihi: 24.02.2022 01:36 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 13:56

Survivor kim elendi, kim gitti? 23 Şubat SMS oy sıralaması ile Survivor 2022'ye veda eden isim kim oldu?

Survivor 2022 eleme heyecanı bu akşam yapılan ada konseyiyle yaşandı. Yunus Emre, Yasin, Gökhan ve Nagihan'ın olduğu potata bu akşam Survivor'dan kim elendi sorusu yanıt buldu. İletişim oyununun ardından yapılan ada konseyinde Survivor elenen isim Acun Ilıcalı tarafından SMS sıralaması ile birlikte açıklandı. Bu noktada; Survivor kim elendi, bu hafta adaya kim veda etti? Survivor kim gitti soruları merak ediliyor. İşte 23 Şubat Çarşamba SMS oy sıralaması ile Survivor'dan elenen isim...

Survivor kim elendi, kim gitti? 23 Şubat SMS oy sıralaması ile Survivor 2022’ye veda eden isim kim oldu?

Survivor kim elendi, kim gitti soruları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Her hafta Çarşamba günü yapılan ada konseyinde yarışmaya bir isim veda ediyor. Yasin, Yunus Emre, Gökhan ve Nagihan gibi güçlü isimlerin bulunduğu elemede Survivor kim gitti sorusu Acun Ilıcalı'nın açıklamasıyla birlikte yanıt bulacak. Programın sıkı takipçileri şimdiden, Survivor kim elendi, kim gitti? SMS sıralaması ile Survivor kim elendi, ada konseyinde hangi isim çıktı sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 23 Şubat Çarşamba SMS oy sıralaması ile Survivor'a veda eden isim...

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (23 ŞUBAT ÇARŞAMBA SURVİVOR SMS SIRALAMASI)

Ünlüler ve Gönüllüler takımı iletişim oyunu için kıyasıya bir mücadele verdi. İletişim oyunun ardından yapılan ada konseyinde ise Survivor'a veda eden isim belli oldu.

İşte 23 Şubat Çarşamba Survivor SMS sıralaması...

Survivor kim elendi, kim gitti? 23 Şubat SMS oy sıralaması ile Survivor 2022’ye veda eden isim kim oldu?

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor iletişim oyunu şuanda oynandı.. Kadınlar mücadelesinde kıyasıya bir mücadele yaşanırken, kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER

Survivor All Star'da bu hafta eleme adayları Yasin, Gökhan, Yunus Emre ve Nagihan oldu.

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Survivor kim elendi, kim gitti? 23 Şubat SMS oy sıralaması ile Survivor 2022’ye veda eden isim kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor olma hayallerine veda eden isim belli oldu. Survivor 2022'ye bu akşam Yunus Emre veda etti.

Survivor kim elendi, kim gitti? 23 Şubat SMS oy sıralaması ile Survivor 2022’ye veda eden isim kim oldu?

SURVİVOR YASİN VE HİKMET NE CEZA ALDI?
Survivor'da önceki güne Hikmet ve Yasin kavgası damga vurdu. İki isim ada konseyinin ardından yayın kapandığı sırada birbirine girdi.
Acun Ilıcalı kavganın ardından cezaları açıkladı. Yasin Survivor boyunca 6 ödül oyunundan yararlanamayacak.
Diğer tarafta Hikmet ise 2 oyun ceza aldı.

Survivor kim elendi, kim gitti? 23 Şubat SMS oy sıralaması ile Survivor 2022’ye veda eden isim kim oldu?

SURVIVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının ardından Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan sürgün adasına gönderildi. Eleme konseyinde bu 4 isimden biri adaya veda edecek.

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