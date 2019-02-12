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Sürüceleri şaşırtan trafik levhaları

Sürücüler için trafik güvenliğinin en önemli kılavuzları trafik tabelaları. Ancak bazen öyle yanlışlar ya da hatalı ve eksik işler yapılıyor ki; sürücüler ne yapacağını şaşırıyor.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 12.02.2019 17:12 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 17:14
Sürüceleri şaşırtan trafik levhaları
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Sürüceleri şaşırtan trafik levhaları

'un İlkadım ilçesindeki Mevlevihane Caddesi'nde sürücüler, ortasında binaların yer aldığı iki yol üzerinde bulunan trafik levhaların kafa karıştırdığından yakınıp, hangi yönün kapalı, hangi yönün ters yön olduğuna karar veremiyor.

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Sürüceleri şaşırtan trafik levhaları

Sokak üzerinde hem Mevlevihane Caddesi'ne, hem de Himaye-i Eftal Sokağı'nı işaret eden yön levhalarının üst kısmında ise girilemez levhasının yer alması dikkat çekiyor.

Sürüceleri şaşırtan trafik levhaları

Araçlarıyla bölgeye gelen sürücüler, yön levhalarının, 2 yolda hangi yönün kapalı, hangi yönün ise ters yön olduğuna karar veremiyor.

Sürüceleri şaşırtan trafik levhaları

Zaman zaman 19 Mayıs Bulvarı'ndan Mevlevihane Caddesi'ne giren sürücüler ise hangi yola gireceğini şaşırıyor.

Sürüceleri şaşırtan trafik levhaları
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