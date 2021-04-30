Sürücü kursları açık mı, yasaktan muaf mı? Tam kapanmada yazılı ve uygulamalı ehliyet sınavları yapılacak mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma süreci dün akşamdan itibaren başladı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği tam kapanma konulu genelgenin kapsamı vatandaşlar tarafından araştırılırken, sürücü kurslarının akıbeti de merak edildi. Birçok vatandaş sokağa çıkma yasağında sürücü kursları açık mı, yasaktan muaf mı sorusuna yanıt arıyor. Tam kapanmada yazılı ve uygulamalı ehliyet sınavları yapılacak mı? sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler.