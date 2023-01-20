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Haberler Yaşam Sürücü kuryeyi ezmeye çalıştı! İstanbul’da inanılmaz görüntü!
Giriş Tarihi: 20.01.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 09:43

Sürücü kuryeyi ezmeye çalıştı! İstanbul’da inanılmaz görüntü!

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Bir otomobil sürücüsü, trafikte motosikletli kurye ile tartıştı. Öfkeden çılgına dönen sürücü, üst üste 2 defa çarptığı kuryeyi ezmeye çalıştı. Dehşet anları kameralara böyle yansıdı.

Sürücü kuryeyi ezmeye çalıştı! İstanbul’da inanılmaz görüntü!

İnanılmaz olay, önceki gün İstanbul Ataşehir'de yaşandı. İddiaya göre; park halindeki otomobilini hareket ettiren sürücü kavşaktan yola doğru geçmek istedi.

Sürücü kuryeyi ezmeye çalıştı! İstanbul’da inanılmaz görüntü!

İnanılmaz olay, önceki gün İstanbul Ataşehir'de yaşandı. İddiaya göre; park halindeki otomobilini hareket ettiren sürücü kavşaktan yola doğru geçmek istedi.

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Sürücü kuryeyi ezmeye çalıştı! İstanbul’da inanılmaz görüntü!

Yaşanan tartışma sonrası sürücü otomobiliyle motosikletli kuryeye üst üste 2 defa çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye motosikletiyle yol kenarına düştü. Kurye daha sonra aracın yanına giderek sürücüyle tartışmaya devam etti.

Sürücü kuryeyi ezmeye çalıştı! İstanbul’da inanılmaz görüntü!

Kuryeyi ezmeye kalkan otomobil sürücüsü, ardından aracıyla uzaklaştı. Yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücü kuryeyi ezmeye çalıştı! İstanbul’da inanılmaz görüntü!

Görgü tanığı Muhammet Pekşen, "Motosikletin arkasından aracıyla 2 defa vurduğunu gördüm.

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