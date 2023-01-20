Haberler Yaşam Sürücü kuryeyi ezmeye çalıştı! İstanbul’da inanılmaz görüntü!

Giriş Tarihi: 20.01.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 09:43

Sürücü kuryeyi ezmeye çalıştı! İstanbul’da inanılmaz görüntü!

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Bir otomobil sürücüsü, trafikte motosikletli kurye ile tartıştı. Öfkeden çılgına dönen sürücü, üst üste 2 defa çarptığı kuryeyi ezmeye çalıştı. Dehşet anları kameralara böyle yansıdı.