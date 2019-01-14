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Sürücünün dikkati, yaşlı adamı ezilmekten son anda kurtardı

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 14.01.2019 23:15 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 23:17
Sürücünün dikkati, yaşlı adamı ezilmekten son anda kurtardı

Olay, saat 14.30 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Otobüsten inen yaşlı adam, yolun karşısına geçmek isterken dengesini kaybedip yola düştü. Bu sırada (34) yönetimindeki 16 LM 424 plakalı otomobil ile seyir halindeyken önüne düşen yaşlı adamı görünce fren yaptı.

Sürücünün dikkati, yaşlı adamı ezilmekten son anda kurtardı

Ardından arkasındaki araçlara uyarıda bulundu. Çevredekiler ve , yaşlı adama yardım ederek yolun kenarına götürdü. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Sürücünün dikkati, yaşlı adamı ezilmekten son anda kurtardı

'nin dikkati yaşlı adamı ezilmekten kurtarırken, yaşanan olay ise saniye saniye otomobilin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Köse seyir halinde olduğu sırada karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam dengesini kaybediyor, olayı gören çevredekiler ve otomobil sürücüsü Köse yaşlı adama yardım ediyor.

Sürücünün dikkati, yaşlı adamı ezilmekten son anda kurtardı

Sosyal paylaşım platformunda paylaşılan görüntüyü gören kullanıcılar, dikkatli şekilde ilerleyen ve olaya hızlı müdahalede bulunan 'yi tebrik etti. Çoğu kullanıcı, trafikteki sürücülerin bu şekilde dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Sürücünün dikkati, yaşlı adamı ezilmekten son anda kurtardı
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