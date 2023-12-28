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Survivor 1. bölüm fragmanında büyük şok! İki yarışmacı birbirine girdi: ‘Seni ağlatacağım…’’
Giriş Tarihi: 28.12.2023 18:45
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
08:54
Survivor 1. bölüm fragmanında büyük şok! İki yarışmacı birbirine girdi: ‘Seni ağlatacağım…’’
Survivor All Star 2024 ilk bölüm tanıtımı yayınladı. Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan Survivor 1. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz izleyenleri hayretlere düşüren şok gelişmelerle dikkat çekti. Turabi ve Poraz arasında ilk saniyeden yaşanan diyalog ile gerilimin dozu artarken SMS oylamasının olmadığı yeni formatta mücadelelerin çok sert geçeceği tescillenmiş oldu. 'Seni ağlatacağım…'' cümlesinin ardından yarışmacı adeta çılgına döndü. İşte, Survivor 1. bölüm fragmanı izle ile heyecan dolu fragmana dair merak edilenler…