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Haberler Yaşam Survivor 1. bölüm fragmanında büyük şok! İki yarışmacı birbirine girdi: ‘Seni ağlatacağım…’’
Giriş Tarihi: 28.12.2023 18:45 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 08:54

Survivor 1. bölüm fragmanında büyük şok! İki yarışmacı birbirine girdi: ‘Seni ağlatacağım…’’

Survivor All Star 2024 ilk bölüm tanıtımı yayınladı. Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan Survivor 1. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz izleyenleri hayretlere düşüren şok gelişmelerle dikkat çekti. Turabi ve Poraz arasında ilk saniyeden yaşanan diyalog ile gerilimin dozu artarken SMS oylamasının olmadığı yeni formatta mücadelelerin çok sert geçeceği tescillenmiş oldu. 'Seni ağlatacağım…'' cümlesinin ardından yarışmacı adeta çılgına döndü. İşte, Survivor 1. bölüm fragmanı izle ile heyecan dolu fragmana dair merak edilenler…

Survivor 1. bölüm fragmanında büyük şok! İki yarışmacı birbirine girdi: ‘Seni ağlatacağım…’’

TV8 ekranlarını uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star için artık sayılı günler kaldı.

Survivor 1. bölüm fragmanında büyük şok! İki yarışmacı birbirine girdi: ‘Seni ağlatacağım…’’

Survivor All Star 2024 ilk bölüm fragmanı yayınlandı ve yayınlandığı ilk dakikadan itibaren adından söz ettirmeyi başardı.SMS'in olmadığı yeni formatta gerilimin ateşi ilk bölümden yükselecek.

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Survivor 1. bölüm fragmanında büyük şok! İki yarışmacı birbirine girdi: ‘Seni ağlatacağım…’’

Kırmızı takım yarışmacıları Nagihan, Turabi, Pınar, Merve, Aleyna, Bozok, Berna, Gizem, Nihat, Sercan, Doğukan, Özgür, Ersin'den oluşacak.

Mavi takımda ise Nefise, Damla, Seda O., Furkan, Sahra, Ece Begüm, Seda A., Poyraz, Hakan, Yunus Emre, Ogeday, Yasin boy gösterecek.

Survivor 1. bölüm fragmanında büyük şok! İki yarışmacı birbirine girdi: ‘Seni ağlatacağım…’’

Survivor All Star ilk bölüm fragmanı Acun Ilıcalı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Fragmanda daha ilk dakikadan Turabi ve Poyraz arasında yaşanan diyalog ile damga vurdu.

Survivor 1. bölüm fragmanında büyük şok! İki yarışmacı birbirine girdi: ‘Seni ağlatacağım…’’

Fragmanda oyun esnasında ikili arasında sert diyaloglar yaşandı.

Poyraz: İki aydır bütün saygısızlıkları, kışkırtmaları yapan bu adam

Turabi: Senin biberonunu getirdim. emziğini.

Poraz: Şampiyonsan efendi olacaksın!

Turabi: Efendiliği öğretecek son adamsın

Poyraz: Seni ağlatacağım

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