SURVİVOR 1. ELEME ADAYI AÇIKLANDI MI? 3 Haziran Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi isim eleme adayı oldu? İşte o isim…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KOLYESİNİ KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu 132. Bölümde oynanıyor. En iyi performans göstererek dokunulmazlığı kazanan isim hem kendini koruyacak hem de bir arkadaşını potaya gönderecek. Henüz kolyenin sahibi isim belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.