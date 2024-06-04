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Haberler Yaşam SURVİVOR 1. ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 3 Haziran Survivor’da dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı, hangi isim eleme adayı oldu? İşte o isim…
Giriş Tarihi: 04.06.2024 00:32 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 00:32

SURVİVOR 1. ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 3 Haziran Survivor’da dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı, hangi isim eleme adayı oldu? İşte o isim…

Survivor All Star heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunuyla bu akşam ekranlarda. İzleyiciler "Survivor eleme adayı" sorgulaması yapmaya başladı. 3 Haziran Pazartesi akşamı haftanın 1. eleme adayı belli oluyor. Heyecanla dolu strateji ve güç oyunuyla dokunulmazlık kolyesini takan isim bir arkadaşını potaya sokuyor. Herkesin bireysel yarıştığı bu haftada ilk edeme adayı belli oluyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmacının takipçileri tarafından eleme adayının kim olduğu, hangi isimin dokunulmazlık kolyesini kazandığı araştırılıyor. Peki, 3 Haziran dokunulmazlığı kim kazandı, İşte haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 1. ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 3 Haziran Survivor’da dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı, hangi isim eleme adayı oldu? İşte o isim…

Bu akşamki bölümle dokunulmazlık oyununda son yedi yarışmacı karşı karşıya geliyor. Nefes kesen havuz, denge ve stratejinin bir arada olduğu oyunda dokunulmazlığı kazanan isim, kendini korurken bir kişiyide eleme potasına gönderecek. İşte 3 Haziran Survivor eleme adayı

SURVİVOR 1. ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 3 Haziran Survivor’da dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı, hangi isim eleme adayı oldu? İşte o isim…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ YARIŞMACI?

Survivor'da bireysel mücadelinin başladığı ve son 7 yarışmacının kaldığı son haftalarda eleme adayı belli oluyor. Dokunulmazlık kolyesini kazanan isim:

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SURVİVOR 1. ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 3 Haziran Survivor’da dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı, hangi isim eleme adayı oldu? İşte o isim…

SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor bu akşam 132. Bölümüyle ekranlara geliyor. Hırs, mücadele ve rekabetin olduğu bu son haftalarda herkes bireysel yarışıyor. Dokunulmazlık oyununda en iyi performansı sergileyip dokunulmazlığın sahibi oluyor. Yarı final mücadelesine Nefise, Seda, Merve ve Batuhan kaldı. Bu yarı finalden finale çıkan isim Batuhan ve Nefise oldu. Nefise ve Batuhan'ın final mücadelesinde kazanan isim BATUHAN oldu.

SURVİVOR 1. ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 3 Haziran Survivor’da dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı, hangi isim eleme adayı oldu? İşte o isim…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KOLYESİNİ KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu 132. Bölümde oynanıyor. En iyi performans göstererek dokunulmazlığı kazanan isim hem kendini koruyor hem de bir arkadaşını potaya gönderiyor. ilk dokunulmazlık kolyesini kazanan isim BATUHAN oldu.

SURVİVOR 1. ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 3 Haziran Survivor’da dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı, hangi isim eleme adayı oldu? İşte o isim…

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

6 Haziran 2024 tarihli 132. Bölümde haftanın ilk eleme adayı dokunulmazlığı kazanan Batuhan'ın tercihiyle MERVE oldu.

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