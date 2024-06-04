SURVİVOR 1. ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU? 3 Haziran Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi isim eleme adayı? İşte, o isim...

SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor bu akşam 132. Bölümüyle ekranlara geliyor. Hırs, mücadele ve rekabetin olduğu bu son haftalarda herkes bireysel yarışıyor. Dokunulmazlık oyununda en iyi performansı sergileyip dokunulmazlığın sahibi oluyor. Yarı final mücadelesine Nefise, Seda, Merve ve Batuhan kaldı. Bu yarı finalden finale çıkan isim Batuhan ve Nefise oldu. Nefise ve Batuhan'ın final mücadelesinde kazanan isim BATUHAN oldu.