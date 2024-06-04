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SURVİVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU? 3 Haziran Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi isim eleme adayı oldu? BELLİ OLDU
Giriş Tarihi: 04.06.2024 01:58
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
01:58
SURVİVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU? 3 Haziran Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi isim eleme adayı oldu? BELLİ OLDU
Survivor All Star heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunuyla bu akşam ekranlarda. İzleyiciler "Survivor eleme adayı" sorgulaması yapmaya başladı. 3 Haziran Pazartesi akşamı haftanın 1. eleme adayı belli oluyor. Heyecanla dolu strateji ve güç oyunuyla dokunulmazlık kolyesini takan isim bir arkadaşını potaya sokuyor. Herkesin bireysel yarıştığı bu haftada ilk edeme adayı belli oluyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmacının takipçileri tarafından eleme adayının kim olduğu, hangi isimin dokunulmazlık kolyesini kazandığı araştırılıyor. Peki, 3 Haziran dokunulmazlığı kim kazandı, İşte haftanın ilk eleme adayı kim oldu?