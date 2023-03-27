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Haberler Yaşam Survivor 1 Milyon TL’yi hangi takım kazandı? TV8 ile Survivor ödülü kim kazandı, yeni takımlar nasıl şekillendi?
Giriş Tarihi: 27.03.2023 22:09 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 22:12

Survivor 1 Milyon TL’yi hangi takım kazandı? TV8 ile Survivor ödülü kim kazandı, yeni takımlar nasıl şekillendi?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımlarında yarışan isimler birleşme partisi sonrasında yeni takımların belirlenmesi sonrasında, arkadaşınıza sorduk isimli yarışmayı oynadı. Yarışmanın ardından en başarılı takım 1 Milyon Türk Lirası ödülün sahibi oldu. Survivor 2023 son bölüm detaylarını merak edenler yoğun olarak Survivor 1 Milyon TL'yi hangi takım kazandı, yeni takımlar nasıl şekillendi? sorularına cevap aramaya başladı. Survivor 1 Milyon TL'yi kazanan takım ve yeni mavi-kırmızı takım detayları.

Survivor 1 Milyon TL’yi hangi takım kazandı? TV8 ile Survivor ödülü kim kazandı, yeni takımlar nasıl şekillendi?

TV8 ekranlarında 27 Mart 2023 Pazartesi günü yayınlanan Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları kritik ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından yeni mavi ve kırmızı takımlar belirlenirken, ardından oynanan arkadaşınıza sorduk yarışmasında başarılı olan takım 1 Milyon Türk Lirası ödülün de sahibi oldu. Survivor 2023 son bölüme ilişkin bilgileri merak edenler yoğun olarak Survivor 1 Milyon TL'yi hangi takım kazandı, yeni takımlar nasıl? sorularına cevap arıyor.

SURVİVOR 1 MİLYON TL'Yİ HANGİ TAKIM KAZANDI, YENİ TAKIMLAR NASIL ŞEKİLLENDİ?

Survivor yeni mavi ve kırmızı takımlar ile 1 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olan takım detayları şöyle;

Survivor 1 Milyon TL’yi hangi takım kazandı? TV8 ile Survivor ödülü kim kazandı, yeni takımlar nasıl şekillendi?

27 Mart 2023 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde önceki akşam yapılan birleşme partisi sonrasında yeni mavi ve kırmızı takımlar Acun Ilıcalı tarafından belirlenerek açıklandı.

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Survivor 1 Milyon TL’yi hangi takım kazandı? TV8 ile Survivor ödülü kim kazandı, yeni takımlar nasıl şekillendi?

Kritik ada konseyinde TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı tarafından açıklanan yeni kırmızı ve mavi takımlar şöyle şekillendi;

Survivor 1 Milyon TL’yi hangi takım kazandı? TV8 ile Survivor ödülü kim kazandı, yeni takımlar nasıl şekillendi?

SURVİVOR YENİ MAVİ TAKIM

ÖZGÜR

AZİZ

MERVE

ERTUĞ

CANSU

HALİL

KARDELEN

ALPER

Survivor 1 Milyon TL’yi hangi takım kazandı? TV8 ile Survivor ödülü kim kazandı, yeni takımlar nasıl şekillendi?

SURVİVOR YENİ KIRMIZI TAKIM

BARIŞ

OSMAN CAN

YUSUF

MURAT

NEFİSE

BUSE

KÜRŞAT

ASENA

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