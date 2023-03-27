TV8 ekranlarında 27 Mart 2023 Pazartesi günü yayınlanan Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları kritik ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından yeni mavi ve kırmızı takımlar belirlenirken, ardından oynanan arkadaşınıza sorduk yarışmasında başarılı olan takım 1 Milyon Türk Lirası ödülün de sahibi oldu. Survivor 2023 son bölüme ilişkin bilgileri merak edenler yoğun olarak Survivor 1 Milyon TL'yi hangi takım kazandı, yeni takımlar nasıl? sorularına cevap arıyor.

SURVİVOR 1 MİLYON TL'Yİ HANGİ TAKIM KAZANDI, YENİ TAKIMLAR NASIL ŞEKİLLENDİ?

Survivor yeni mavi ve kırmızı takımlar ile 1 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olan takım detayları şöyle;