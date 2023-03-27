TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımlarında yarışan isimler birleşme partisi sonrasında yeni takımların belirlenmesi sonrasında, arkadaşınıza sorduk isimli yarışmayı oynadı. Yarışmanın ardından en başarılı takım 1 Milyon Türk Lirası ödülün sahibi oldu. Survivor 2023 son bölüm detaylarını merak edenler yoğun olarak Survivor 1 Milyon TL'yi hangi takım kazandı, yeni takımlar nasıl şekillendi? sorularına cevap aramaya başladı. Survivor 1 Milyon TL'yi kazanan takım ve yeni mavi-kırmızı takım detayları.