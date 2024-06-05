SURVİVOR 2. ELEME ADAYI AÇIKLANDI! 4 Haziran Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi isim aday? İşte o isim...

SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor bu akşam 133. Bölümüyle ekranlara geliyor. Hırs, mücadele ve rekabetin olduğu bu son haftalarda herkes bireysel yarışıyor. Dokunulmazlık oyununda en iyi performansı sergileyip dokunulmazlığın sahibi oluyor. Dokunulmazlığı kazanan isim Nefise ile final oynayıp 3-2 kazanan OGEDAY oldu.