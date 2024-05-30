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Haberler Yaşam Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı eleme potasına gitti?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 22:33 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 22:33

Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı eleme potasına gitti?

Survivor All Star 2024 sezonunda büyük final yaklaşıyor. Her yarışmacının kendinden sorumlu olduğu yeni dönemde nefes kesen mücadeleler yaşanıyor. Yarışmanın 30 Mayıs tarihli 129. Bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. 8 yarışmacının birbiriyle yarıştığı gecede, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim kendisini garanti altına alırken konseyde bir ismi eleme potasına gönderecek. Atakan'ın ardından haftanın ikinci eleme adayı merakla bekleniyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs 2024 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı eleme potasına gitti? İşte, haftanın 2. eleme adayı ve tüm detaylar.

Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı eleme potasına gitti?

Survivor 2. eleme adayı son dakika bu akşam yanıt buluyor. Survivor All Star 2024 sezonunda büyük finale sayılı günler kaldı. 8 yarışmacının kalmasıyla birlikte bireysel oyunlar da başladı. 30 Mayıs 2024 Perşembe akşamı yayınlanan 129. Bölümde yarışmacılar ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelede galip gelen isim dokunulmazlık kolyesinin sahibi olacak. Dokunulmaz olan yarışmacı haftanın ikinci eleme adayını belirleyecek. Peki, Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Mayıs 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim gitti?

Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı eleme potasına gitti?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ YARIŞMACI?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star'da yeni dönem resmen başladı. Yarışmacılar bundan böyle dokunulmazlık oyunlarında takım sorumluluğu hissetmeden performanslarına odaklanabilecekler.

Survivor haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ve 2. eleme adayı olan isim ile ilgili tüm detaylar şöyle;

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Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı eleme potasına gitti?

SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ YARIŞMACI?

Survivor 2024 All Star, 30 Mayıs 2024 Perşembe akşamı 129. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Büyük finale adım adım yaklaşan yarışmanın yeni bölümünde yarışmacılar, yeni dönemin ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

Dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık kolyesini kazanan isim açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı eleme potasına gitti?

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık mücadelesinin ardından yarışmacılar ada konseyinde bir araya gelecek. Dokunulmaz olan yarışmacı, ikinci eleme adayını belirleyecek.

Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı eleme potasına gitti?

SURVİVOR 1. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Son 8 yarışmacının kaldığı Survivor'da büyük final yaklaşırken dokunulmazlık mücadelesi de kızıştı.

Dokunulmazlığı kazanan ismin kendisini garanti altına aldığı oyunda kazanan Batuhan oldu.

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