Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı eleme potasına gitti?

Survivor 2. eleme adayı son dakika bu akşam yanıt buluyor. Survivor All Star 2024 sezonunda büyük finale sayılı günler kaldı. 8 yarışmacının kalmasıyla birlikte bireysel oyunlar da başladı. 30 Mayıs 2024 Perşembe akşamı yayınlanan 129. Bölümde yarışmacılar ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelede galip gelen isim dokunulmazlık kolyesinin sahibi olacak. Dokunulmaz olan yarışmacı haftanın ikinci eleme adayını belirleyecek. Peki, Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Mayıs 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim gitti?