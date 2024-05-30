Haberler
Yaşam
Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı eleme potasına gitti?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
22:33
Survivor All Star 2024 sezonunda büyük final yaklaşıyor. Her yarışmacının kendinden sorumlu olduğu yeni dönemde nefes kesen mücadeleler yaşanıyor. Yarışmanın 30 Mayıs tarihli 129. Bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. 8 yarışmacının birbiriyle yarıştığı gecede, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim kendisini garanti altına alırken konseyde bir ismi eleme potasına gönderecek. Atakan'ın ardından haftanın ikinci eleme adayı merakla bekleniyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs 2024 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı eleme potasına gitti? İşte, haftanın 2. eleme adayı ve tüm detaylar.