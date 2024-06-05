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Haberler Yaşam SURVİVOR 2. ELEME ADAYI potada! TV8 ile 4 Haziran Survivor’da bireysel dokunulmazlığı hangi isim kazandı?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 17:37 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 17:37

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI potada! TV8 ile 4 Haziran Survivor’da bireysel dokunulmazlığı hangi isim kazandı?

Survivor All Star heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunuyla bu akşam ekranlarda. İzleyiciler "Survivor eleme adayı" sorgulaması yapmaya başladı. 4 Haziran Salı akşamı haftanın 2. eleme adayı belli oluyor. Heyecanla dolu strateji ve güç oyunuyla dokunulmazlık kolyesini takan isim bir arkadaşını potaya sokuyor. Herkesin bireysel yarıştığı bu haftada ikinci edeme adayı belli oluyor. Ilk eleme adayı Merve olmuştu. Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmacının takipçileri tarafından eleme adayının kim olduğu, hangi isimin dokunulmazlık kolyesini kazandığı araştırılıyor. Peki, 4 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, İşte haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI potada! TV8 ile 4 Haziran Survivor’da bireysel dokunulmazlığı hangi isim kazandı?

Bu akşamki bölümle dokunulmazlık oyununda son yedi yarışmacı karşı karşıya geliyor. Nefes kesen havuz, denge ve stratejinin bir arada olduğu oyunda dokunulmazlığı kazanan isim, kendini korurken bir kişiyide eleme potasına gönderecek. İşte 4 Haziran Survivor eleme adayı

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI potada! TV8 ile 4 Haziran Survivor’da bireysel dokunulmazlığı hangi isim kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ YARIŞMACI?

Survivor'da bireysel mücadelinin başladığı ve son 7 yarışmacının kaldığı son haftalarda eleme adayı belli oluyor. Dokunulmazlık kolyesini kazanan isim:

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SURVİVOR 2. ELEME ADAYI potada! TV8 ile 4 Haziran Survivor’da bireysel dokunulmazlığı hangi isim kazandı?

SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor bu akşam 133. Bölümüyle ekranlara geliyor. Hırs, mücadele ve rekabetin olduğu bu son haftalarda herkes bireysel yarışıyor. Dokunulmazlık oyununda en iyi performansı sergileyip dokunulmazlığın sahibi oluyor. Dokunulmazlığı kazanan isim Nefise ile final oynayıp 3-2 kazanan OGEDAY oldu.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI potada! TV8 ile 4 Haziran Survivor’da bireysel dokunulmazlığı hangi isim kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KOLYESİNİ KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu 133. Bölümde oynanıyor. En iyi performans göstererek dokunulmazlığı kazanan isim hem kendini koruyor hem de bir arkadaşını potaya gönderiyor. ilk dokunulmazlık kolyesini kazanan isim OGEDAY oldu.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI potada! TV8 ile 4 Haziran Survivor’da bireysel dokunulmazlığı hangi isim kazandı?

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

5 Haziran 2024 tarihli 133. Bölümde haftanın ikinci eleme adayı Ogeday'ın oyuyla ATAKAN oldu.

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