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SURVİVOR 2. ELEME ADAYI potada! TV8 ile 4 Haziran Survivor’da bireysel dokunulmazlık hangi kimin oldu? İşte adaylar
Giriş Tarihi: 06.06.2024 00:08
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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SURVİVOR 2. ELEME ADAYI potada! TV8 ile 4 Haziran Survivor’da bireysel dokunulmazlık hangi kimin oldu? İşte adaylar
Survivor All Star heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunuyla bu akşam ekranlarda. İzleyiciler "Survivor eleme adayı" sorgulaması yapmaya başladı. 4 Haziran Salı akşamı haftanın 2. eleme adayı belli oluyor. Heyecanla dolu strateji ve güç oyunuyla dokunulmazlık kolyesini takan isim bir arkadaşını potaya sokuyor. Herkesin bireysel yarıştığı bu haftada ikinci edeme adayı belli oluyor. Ilk eleme adayı Merve olmuştu. Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmacının takipçileri tarafından eleme adayının kim olduğu, hangi isimin dokunulmazlık kolyesini kazandığı araştırılıyor. Peki, 4 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, İşte haftanın ilk eleme adayı kim oldu?