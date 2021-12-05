Survivor 2022 all star'da adada ve parkurlarda mücadele edecek isimlerden ilki, daha önceki sezonlardan da tanıdığımız Barış Murat Yağcı olmuştu. Öte yandan programın yayın tarihinin yaklaşmasıyla beraber konuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmaya başlandı. Bu noktada ise "Survivor 2022 all star kadrosu yarışmacıları belli oldu mu, ne zaman başlayacak, kimler olacak?" soruları yanıt arıyor. Barış Murat Yağcı, yaptığı açıklamada "Bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım" ifadelerini kullanmıştı. Peki, Diğer yarışmacıların isimleri belli oldu mu, Survivor 2022 all star kadrosu yarışmacıları belli oldu mu, ne zaman başlayacak, kimler olacak? İşte tüm detaylar...