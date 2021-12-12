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Haberler Yaşam Survivor 2022 Gönüllüler yarışmacısı Ardahan kimdir? Survivor Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 13:20

Survivor 2022 Gönüllüler yarışmacısı Ardahan kimdir? Survivor Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star gönüllüler kadrosunda bu yıl, Survivor 2020'de yarışan Ardahan yer alacak. Yarışmanın hayranları Ardahan Uzkanbaş kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Ardahan Uzkanbaş kimdir? İşte Ardahan Uzkanbaş hayatı…

Survivor 2022 Gönüllüler yarışmacısı Ardahan kimdir? Survivor Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında, nereli?

TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor yarışmacılarını açıkladı. Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz yılda da yarışan Ardahan oldu. Peki, Ardahan Uzkanbaş kimdir? Survivor Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında, nereli? İşte detaylar;

Survivor 2022 Gönüllüler yarışmacısı Ardahan kimdir? Survivor Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR ARDAHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı.

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Survivor 2022 Gönüllüler yarışmacısı Ardahan kimdir? Survivor Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında, nereli?

Survivor Ardahan'ın biyografisi şu şekilde;

Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.

Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:

"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."

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