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Haberler Yaşam Survivor'ın yeni sezondaki yarışmacıları belli oldu mu? Survivor 2022 kadrosunda sürpriz isimler!
Giriş Tarihi: 11.12.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 15:11

Survivor'ın yeni sezondaki yarışmacıları belli oldu mu? Survivor 2022 kadrosunda sürpriz isimler!

Survivor 2022 yarışmacıları için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Bilindiği üzere yeni sezonun yarışmacı kadrosundaki ilk isim Barış Murat Yağcı olmuştu. Yarışmada bu yıl geçtiğimiz sezonlardan en iyiler yer alacak. Öte yandan "Survivor'ın yeni sezondaki yarışmacıları belli oldu mu, All Star kadrosunda kimler var?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili oldukça bomba iddialar ortaya atılırken henüz kadrodaki isimlere ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Peki, Survivor'ın yeni sezondaki yarışmacıları belli oldu mu, All Star kadrosunda kimler var? İşte tüm detaylar…

Survivor 2022 kadrosunda sürpriz isimler! Survivor’ın yeni sezondaki yarışmacıları belli oldu mu?

Survivor 2022 yeni sezon kadrosu için nefesler tutuldu. Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan yarışma bu programında bu sezon da parkurlarda mücadele edecek isimler geçtiğimiz senelerden aşina olduğumuz kişiler olacak. Acun Ilıcalı bu yıl All Star konseptiyle yarışmayı sürdüreceğini açıklamıştı. Öte yandan şimdiden "Survivor'ın yeni sezondaki yarışmacıları belli oldu mu, All Star kadrosunda kimler var?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Survivor yeni sezon kadrosu ve yarışmacıların isimleri…

Survivor 2022 kadrosunda sürpriz isimler! Survivor’ın yeni sezondaki yarışmacıları belli oldu mu?

BARIŞ MURAT YAĞCI İLK İSİM OLMUŞTU!

Yağcı, geçtiğimiz gün gittiği bir alışveriş merkezinde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Survivor All Star 2022'ye katılacağını açıklayan Yağcı, "Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım" dedi.

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Survivor 2022 kadrosunda sürpriz isimler! Survivor’ın yeni sezondaki yarışmacıları belli oldu mu?

NİSA KADROYA DAHİL Mİ OLACAK?

Bu açıklama sonrası çeşitli iddialar da peş peşe geldi. Programın All Star 2022 sezonuna ilişkin yarışmacılardan veya programın yapımcısı Acun Ilıcalı'dan resmi bir açıklama gelmese de iddiaya göre; bir dönem aşklarıyla adından söz ettiren Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı yeni sezon yarışmacıları arasında yer alacak.

Survivor 2022 kadrosunda sürpriz isimler! Survivor’ın yeni sezondaki yarışmacıları belli oldu mu?

Eski Aşklar, Eski Düşmanlar, Eski Dostlarla Dolu 2022 sezonu için programın sıkı takipçileri adeta nefesini tuttu ve gelecek açıklamaya kilitlendi.

Survivor 2022 kadrosunda sürpriz isimler! Survivor’ın yeni sezondaki yarışmacıları belli oldu mu?

İddia edilen diğer isimler ise Evrim Keklik, Batuhan Karacakaya, Nagehan Karadere, Sercan Yıldırım oldu.

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