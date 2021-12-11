Survivor'ın yeni sezondaki yarışmacıları belli oldu mu? Survivor 2022 kadrosunda sürpriz isimler!

Survivor 2022 yarışmacıları için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Bilindiği üzere yeni sezonun yarışmacı kadrosundaki ilk isim Barış Murat Yağcı olmuştu. Yarışmada bu yıl geçtiğimiz sezonlardan en iyiler yer alacak. Öte yandan "Survivor'ın yeni sezondaki yarışmacıları belli oldu mu, All Star kadrosunda kimler var?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili oldukça bomba iddialar ortaya atılırken henüz kadrodaki isimlere ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Peki, Survivor'ın yeni sezondaki yarışmacıları belli oldu mu, All Star kadrosunda kimler var? İşte tüm detaylar…