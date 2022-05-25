Survivor All Star yarışmasında bu akşam da eleme heyecanı yaşandı. Adaya veda eden ismin belli olduğu gecede adaylar; Ayşe, Sude, Hikmet ve Berkan oldu. Heyecanın doruklarda yaşandığı konseyde kritik ismi Acun Ilıcalı duyurdu. Açıklama sonrası yarışmacılar büyük üzüntü yaşadı. Öte yandan "24 Mayıs 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, gitti?" soruları yanıt aramaya başladı. Dokunulmazlık oyununda galip gelen son taraf gönüllüler olurken dört eleme adayının ikisi kırmızılı takımdan çıktı. Peki, 24 Mayıs Survivor'da bu hafta kim elendi? İşte son bölümden detaylar...