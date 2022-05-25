Bu hafta da Salı günü gerçekleşen Survivor eleme konseyi sonrası kim elendi sorusu da yanıt bulmuş oldu. Yarışmada bu hafta dört dokunulmazlıktan ikisini kaybeden ünlüler takımı; Sude ve Ayşe'yi potaya sokarken gönüllüler ise Hikmet ve Berkan'ı SMS oylamasına çıkartmıştı. Programın sıkı takipçileri "24 Mayıs 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, gitti?" sorusunu bugün de araştırma konusu yaptı. İşte Survivor All Star 2022 sezonuna veda eden son isim...