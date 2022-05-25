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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Survivor 2022 kim elendi ve bu akşam adadan gitti? 24 Mayıs SMS oy sıralaması ile Survivor'da milyonları şoke eden veda!
Giriş Tarihi: 25.05.2022 00:27 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 00:27

SON DAKİKA: Survivor 2022 kim elendi ve bu akşam adadan gitti? 24 Mayıs SMS oy sıralaması ile Survivor'da milyonları şoke eden veda!

Survivor All Star yarışmasında bu akşam da eleme heyecanı yaşandı. Adaya veda eden ismin belli olduğu gecede adaylar; Ayşe, Sude, Hikmet ve Berkan oldu. Heyecanın doruklarda yaşandığı konseyde kritik ismi Acun Ilıcalı duyurdu. Açıklama sonrası yarışmacılar büyük üzüntü yaşadı. Öte yandan "24 Mayıs 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, gitti?" soruları yanıt aramaya başladı. Dokunulmazlık oyununda galip gelen son taraf gönüllüler olurken dört eleme adayının ikisi kırmızılı takımdan çıktı. Peki, 24 Mayıs Survivor'da bu hafta kim elendi? İşte son bölümden detaylar...

SON DAKİKA: Survivor 2022 kim elendi ve bu akşam adadan gitti? 24 Mayıs SMS oy sıralaması ile Survivor’da milyonları şoke eden veda!

Bu hafta da Salı günü gerçekleşen Survivor eleme konseyi sonrası kim elendi sorusu da yanıt bulmuş oldu. Yarışmada bu hafta dört dokunulmazlıktan ikisini kaybeden ünlüler takımı; Sude ve Ayşe'yi potaya sokarken gönüllüler ise Hikmet ve Berkan'ı SMS oylamasına çıkartmıştı. Programın sıkı takipçileri "24 Mayıs 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, gitti?" sorusunu bugün de araştırma konusu yaptı. İşte Survivor All Star 2022 sezonuna veda eden son isim...

SON DAKİKA: Survivor 2022 kim elendi ve bu akşam adadan gitti? 24 Mayıs SMS oy sıralaması ile Survivor’da milyonları şoke eden veda!

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENECEK?

Bu akşamki eleme konseyi sonrası bir isim adaya veda etti. Merakla beklenen isim, Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Haftanın eleme adayları ise şöyleydi;

Adaya veda eden isim ise Sude oldu.

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SON DAKİKA: Survivor 2022 kim elendi ve bu akşam adadan gitti? 24 Mayıs SMS oy sıralaması ile Survivor’da milyonları şoke eden veda!

SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Henüz Survivor 4. dokunulmazlık mücadelesini gönüllüler kazandı. Ardından konsey sonrası 4. aday takım arkadaşlarının oylarıyla Sude oldu.

SON DAKİKA: Survivor 2022 kim elendi ve bu akşam adadan gitti? 24 Mayıs SMS oy sıralaması ile Survivor’da milyonları şoke eden veda!

SURVIVOR'DA BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan olurken; haftanın 2. eleme adayı ise Ayşe olarak belirlenmişti.

Ardından ise 3. dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler 3. aday olarak Hikmet'i seçti.

4. eleme adayı Sude oldu.

SON DAKİKA: Survivor 2022 kim elendi ve bu akşam adadan gitti? 24 Mayıs SMS oy sıralaması ile Survivor’da milyonları şoke eden veda!

Survivor'da girdiği ilk eleme potası sonrasında adaya veda eden gönüllüler takımının başarılı yarışmacısı Seda Ocak, adadan döndü ve sosyal medyada ilk paylaşımını yaptı. Seda Ocak paylaşımında kimseye kızgınlığının olmadığını dile getirirken, yaptığı ince göndermeyle de takipçilerinin dikkatini çekti.

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