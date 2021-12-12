Survivor 2022 yarışmacısı Adem Kılıççı kimdir? Survivor Adem Kılıççı kaç yaşında, nereli ve ne zaman?

TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor yarışmacılarını açıkladı. Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimzi senelerde şampiyonluk yaşayan Adem Kılıççı oldu. Peki, Adem Kılıççı kimdir? Survivor Adem kaç yaşında, nereli? İşte detaylar;

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da doğan Türk boksör Adem Kılıççı İstanbul'da bulunan Fenerbahçe Boks şubesinde boks kariyerini devam ettirmektedir. 1.89 metre boyunda olan Adem Kılıççı, kariyeri boyunca pek çok madalya kazanmıştır.