Survivor 2022 yarışmacısı Adem Kılıççı kimdir? Survivor Adem Kılıççı kaç yaşında, nereli ve ne zaman?

Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star ünlüler kadrosunda bu yıl, geçtiğimiz senelerde şampiyonluk yaşayan Adem Kılıççı yer alacak. Yarışmanın hayranları Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Adem Kılıççı kimdir? İşte Adem Kılıççı hayatı…