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Haberler Yaşam Survivor 2022 yarışmacısı Adem Kılıççı kimdir? Survivor Adem Kılıççı kaç yaşında, nereli ve ne zaman?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 12:41 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 13:20

Survivor 2022 yarışmacısı Adem Kılıççı kimdir? Survivor Adem Kılıççı kaç yaşında, nereli ve ne zaman?

Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star ünlüler kadrosunda bu yıl, geçtiğimiz senelerde şampiyonluk yaşayan Adem Kılıççı yer alacak. Yarışmanın hayranları Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Adem Kılıççı kimdir? İşte Adem Kılıççı hayatı…

Survivor 2022 yarışmacısı Adem Kılıççı kimdir? Survivor Adem Kılıççı kaç yaşında, nereli ve ne zaman?

TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor yarışmacılarını açıkladı. Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimzi senelerde şampiyonluk yaşayan Adem Kılıççı oldu. Peki, Adem Kılıççı kimdir? Survivor Adem kaç yaşında, nereli? İşte detaylar;

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da doğan Türk boksör Adem Kılıççı İstanbul'da bulunan Fenerbahçe Boks şubesinde boks kariyerini devam ettirmektedir. 1.89 metre boyunda olan Adem Kılıççı, kariyeri boyunca pek çok madalya kazanmıştır.

Survivor 2022 yarışmacısı Adem Kılıççı kimdir? Survivor Adem Kılıççı kaç yaşında, nereli ve ne zaman?

2004 yılında Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan boksör gümüş madalya kazandı. 2007 yılında düzenlenmiş olan Dünya amatör Boks Şampiyonasında da bronz madalya almaya hak kazandı. 2008 yılında Yaz Olimpiyatları çerçevesinde 69 kiloda mücadele etmiş olduğu İngiliz boksör Billy Joe Saunders'e 14-3'lük skor ile yenildi ve Türk boksör 2008 Yaz Olimpiyatlarına veda etmiş oldu.

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Survivor 2022 yarışmacısı Adem Kılıççı kimdir? Survivor Adem Kılıççı kaç yaşında, nereli ve ne zaman?

İtalya'nın Pascara kentinde düzenlenmiş olan Akdeniz Oyunları'na da katılan Adem Kılıççı, gösterdiği performans sayesinde 2009 yılında yarışmalardan gümüş madalya ile ayrıldı. 2011 yılında Ankara'da düzenlenmiş olan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda da katıldığı müsabakalar sonrasında gümüş madalya alan Türk boksör Adem Kılıççı, başarılarını 2012 yılında da sürdürdü. 2012 yılında gerçekleştirilen Londra Olimpiyatları'nda yapılan testler sonucunda kanında yasaklı maddeye rastlanan Adem Kılıççı, bundan dolayı Londra Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildi. Olimpiyat müsabakaları sonucunda almış olduğu dereceler de iptal edildi. 2012 yılının ardından da 2013 yılında Akdeniz Oyunları'nda altın madalya almaya hak kazandı.

Survivor 2022 yarışmacısı Adem Kılıççı kimdir? Survivor Adem Kılıççı kaç yaşında, nereli ve ne zaman?

Türk boksör, 2014-2015 Dünya Boks Federasyonu tarafından gerçekleştirilen APB Profesyonel Boks Liginde dünya şampiyonu olmuş ve Rio'da düzenlenecek Olimpiyatlar için katılım hakkı kazanmıştır. Fakat kanının içinde yasaklı madde tespit edilmesi nedeniyle Türk boksör Adem Kılıççı Rio'ya gidememiştir.

Survivor 2017'de finale kalan Adem Kılıççı, ikinci oldu. Ogaday Çalışkan ise şampiyon oldu. Kılıççı'nın yarışmadaki sözleri, başarıları, tartışmaları gündemde kendini korumuştu.

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