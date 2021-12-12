Survivor 2022 yarışmacısı Avatar Atakan kimdir? Survivor Çağan Atakan Arslan kaç yaşında, nereli ve ne zaman şampiyon oldu?

Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star ünlüler kadrosunda bu yıl, Survivor 2016'da şampiyonluk yaşayan Avatar Atakan yer alacak. Yarışmanın hayranları Avatar Atakan kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Avatar Atakan kimdir? İşte Avatar Atakan hayatı…