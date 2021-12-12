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Giriş Tarihi: 12.12.2021 12:46 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 12:46

Survivor 2022 yarışmacısı Avatar Atakan kimdir? Survivor Çağan Atakan Arslan kaç yaşında, nereli ve ne zaman şampiyon oldu?

Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star ünlüler kadrosunda bu yıl, Survivor 2016'da şampiyonluk yaşayan Avatar Atakan yer alacak. Yarışmanın hayranları Avatar Atakan kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Avatar Atakan kimdir? İşte Avatar Atakan hayatı…

Survivor 2022 yarışmacısı Avatar Atakan kimdir? Survivor Çağan Atakan Arslan kaç yaşında, nereli ve ne zaman şampiyon oldu?

TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor yarışmacılarını açıkladı. Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz senelerde şampiyonluk yaşayan Avatar Atakan oldu. Peki, Avatar Atakan kimdir? Survivor Atakan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar;

Survivor 2022 yarışmacısı Avatar Atakan kimdir? Survivor Çağan Atakan Arslan kaç yaşında, nereli ve ne zaman şampiyon oldu?

Çağan Atakan Arslan kimdir?

27 Ağustos 1989, İstanbul doğumlu olan Çağan Atakan Arslan spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirme ile devam eden Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve hayatına spor hayatına yön vermiştir. Yurtiçinde ve yurtdışında kickboks, muay thai ve free fight alanlarında sayısız başarılara imza atan Arslan, bazı dizi ve sinema filmlerinde de oyunculuk yapmıştır.

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Survivor 2022 yarışmacısı Avatar Atakan kimdir? Survivor Çağan Atakan Arslan kaç yaşında, nereli ve ne zaman şampiyon oldu?

Çağan Atakan Arslan, modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Türkiye'de bir ilk olan Turkish Power Wrestling'de "Soldier" olarak ringe çıkmıştır.

Çağan Atakan Arslan'ın güreşteki bitirici hareketleri arasında 'Asker selamı' ve 'F-16' denilen hareketleri bulunuyor. İmza hareketleri arasında ''Mekanize bağlama' ve 'Cop Lock' vardır. Arslan'ın idolü ise Guile'dir.

Ayrıca Avatar lakabıyla bilinen Çağan Atakan Arslan'ın boyu 1,88 m'dir.

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