Survivor 2022 yarışmacısı Avatar Atakan kimdir? Survivor Çağan Atakan Arslan kaç yaşında, nereli ve ne zaman şampiyon oldu?

Çağan Atakan Arslan kimdir?

27 Ağustos 1989, İstanbul doğumlu olan Çağan Atakan Arslan spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirme ile devam eden Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve hayatına spor hayatına yön vermiştir. Yurtiçinde ve yurtdışında kickboks, muay thai ve free fight alanlarında sayısız başarılara imza atan Arslan, bazı dizi ve sinema filmlerinde de oyunculuk yapmıştır.