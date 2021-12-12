Survivor 2022 yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star ünlüler kadrosunda bu yıl, Survivor 2020'de finalde kaybeden Barış Murat Yağcı yer alacak. Yarışmanın hayranları Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Barış Murat Yağcı kimdir? İşte Barış Murat Yağcı hayatı…