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Haberler Yaşam Survivor 2022 yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 13:21

Survivor 2022 yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star ünlüler kadrosunda bu yıl, Survivor 2020'de finalde kaybeden Barış Murat Yağcı yer alacak. Yarışmanın hayranları Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Barış Murat Yağcı kimdir? İşte Barış Murat Yağcı hayatı…

Survivor 2022 yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor yarışmacılarını açıkladı. Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz sene final gören ama şampiyonluğa uzanamayan Barış Murat Yağcı oldu. Peki, Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli? İşte detaylar;

Survivor 2022 yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğdu. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

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Survivor 2022 yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Survivor 2022 yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

Best Model of Turkey yarışmasınbirinci seçilen ve 1.92 metre boyundaki Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi'yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

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