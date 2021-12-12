Survivor 2022 yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor yarışmacılarını açıkladı. Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz sene final gören ama şampiyonluğa uzanamayan Barış Murat Yağcı oldu. Peki, Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli? İşte detaylar;