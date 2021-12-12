Survivor 2022 yarışmacısı Elif Yıldırım Gören kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star ünlüler kadrosunda bu yıl, Survivor 2020'de yarışan Elif Yıldırım Gören yer alacak. Yarışmanın hayranları Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Elif Yıldırım Gören kimdir? İşte Elif Yıldırım Gören hayatı…