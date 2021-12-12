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Haberler Yaşam Survivor 2022 yarışmacısı Elif Yıldırım Gören kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 13:09 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 13:21

Survivor 2022 yarışmacısı Elif Yıldırım Gören kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star ünlüler kadrosunda bu yıl, Survivor 2020'de yarışan Elif Yıldırım Gören yer alacak. Yarışmanın hayranları Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Elif Yıldırım Gören kimdir? İşte Elif Yıldırım Gören hayatı…

Survivor 2022 yarışmacısı Elif Yıldırım Gören kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, nereli?

TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor yarışmacılarını açıkladı. Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz de yarışan Elif Yıldırım Gören oldu. Peki, Elif Yıldırım Gören kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, nereli? İşte detaylar;

Survivor 2022 yarışmacısı Elif Yıldırım Gören kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur.

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

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Survivor 2022 yarışmacısı Elif Yıldırım Gören kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, nereli?

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

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