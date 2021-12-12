Survivor 2022 yarışmacısı Elif Yıldırım Gören kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, nereli?

TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor yarışmacılarını açıkladı. Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz de yarışan Elif Yıldırım Gören oldu. Peki, Elif Yıldırım Gören kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, nereli? İşte detaylar;