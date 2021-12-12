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Haberler Yaşam Survivor 2022 yarışmacısı Furkan Kızılay kimdir? Survivor Furkan Kızılay kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 12:49 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 12:53

Survivor 2022 yarışmacısı Furkan Kızılay kimdir? Survivor Furkan Kızılay kaç yaşında, nereli?

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2022 geri sayımı sürerken yarışmacılardan Furkan Kızılay hayatı merak ediliyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star ünlüler kadrosunda bu yıl, şampiyonluk yaşamak isteyen Furkan Kızılay yer alacak. Yarışmanın hayranları Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Furkan Kızılay kimdir? İşte Furkan Kızılay hayatı…

Survivor 2022 yarışmacısı Furkan Kızılay kimdir? Survivor Furkan Kızılay kaç yaşında, nereli?

TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor yarışmacılarını açıkladı. Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz senelerde şampiyonluk yaşamak isteyen Furkan Kızılay oldu. Peki, Furkan Kızılay kimdir? Survivor Furkan yaşında, nereli? İşte detaylar;

Survivor 2022 yarışmacısı Furkan Kızılay kimdir? Survivor Furkan Kızılay kaç yaşında, nereli?

FURKAN KIZILAY KİMDİR?

30 Kasım 1990'da İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Kızılay, Türk dizi film oyuncusu ve şarkıcıdır. Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiştir. sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Ayrıca 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümünü çıkarmıştır. 2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırmıştır.

2022 yılında Survivor Ünlüler takımında yarışacak...

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Survivor 2022 yarışmacısı Furkan Kızılay kimdir? Survivor Furkan Kızılay kaç yaşında, nereli?

FURKAN KIZILAY'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER:

Çocuklar Duymasın (2002-2005), Emret Komutanım Şah Mat (2007), Çocuklar Duymasın (2010-2012-2013)

Furkan Kızılay'ın çıkardığı albümler:
Aşksın Sen (2009), Her şey Senle (2010), Karamel Kokun (2011), Ecem (2014), Vura Vura (2014)

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