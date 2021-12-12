Survivor 2022 yarışmacısı Furkan Kızılay kimdir? Survivor Furkan Kızılay kaç yaşında, nereli?

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2022 geri sayımı sürerken yarışmacılardan Furkan Kızılay hayatı merak ediliyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star ünlüler kadrosunda bu yıl, şampiyonluk yaşamak isteyen Furkan Kızılay yer alacak. Yarışmanın hayranları Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Furkan Kızılay kimdir? İşte Furkan Kızılay hayatı…